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Kadıköy'de kaza: Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de kaza: Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada otomobile çarpan hafif ticari araç bariyerlere vurdu. Kazanın ardından sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

25.12.2023 - 01:30,  Güncelleme: 01:32
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KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda otomobile çarpan hafif ticari araç bariyerlere vurdu. Kazanın ardından direksiyon kabininde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Eren Arslan idaresindeki 34 HIF 25 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Mehmet İsmail Taş idaresindeki 34 EN 3479 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bariyerlere vurdu. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Eren Arslan, direksiyon kabininde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından araç içinde sıkışan sürücü Arslan'ı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, D-100 Karayolu Ankara istikametinde güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden götürülmesinin ardından yolun trafiği normal seyrine döndü. Kazaya karışan araçtan yola dökülen akaryakıt, yol bakım ekiplerinin çalışması sonrası temizlendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de kaza: Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaynak: DHA
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