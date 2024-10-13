Kadıköy'de Korsan Otoparkçıya İşlem

Kadıköy'de, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti isteyen M.G'yi yakaladı.
Zanlı hakkında, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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