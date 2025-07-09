KADIKÖY'de kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis ekipleri kavga sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üç kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin yanındaki silahı çıkarıp ateş etmesiyle kafede bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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