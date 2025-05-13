Kadıköy'de Tehdit İçerikli Paylaşımlar: 5 Şüpheli Hakkında İddianame - Son Dakika
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Kadıköy'de Tehdit İçerikli Paylaşımlar: 5 Şüpheli Hakkında İddianame

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyada yapılan tehditler üzerine 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

13.05.2025 15:36
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Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanık hakkında dava açıldığı hatırlatıldı.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa bir süre önce farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafı attığı anlatılan iddianamede, bu sosyal medya hesaplarından gönderilen tehdit içerikli mesajlara yer verildi.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da, 18 yaşından küçük M.G'ye ait bir numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün resmi mail hesabına gelen ihbar niteliğindeki mesajda ise "bedirhqn.keles" isimli sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, M.G. tarafından müşteki ile ailesine tehdit içerikli mesajlar atıldığı ve paylaşımlar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, M.G'nin, hesabın kullanıcı adını farklı tarihlerde değiştirerek müşteki aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığını kabul ettiği belirtildi.

Yapılan sanal araştırmalar neticesinde 18 yaşından küçük şüpheliler E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin maktulün ölümüne neden olan şüpheliler hakkında paylaşımlarda bulunup fotoğrafların altına yorum yaptıkları anlatılan iddianamede, dosyanın şüphelilerinin, suç kastlarının bulunmadığı, tehdit içerikli paylaşım ve mesajlarla bir alakalarının olmadığı beyanında bulunarak suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

İddianamede, M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ayrıca, soruşturma yürütülen 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Tehdit İçerikli Paylaşımlar: 5 Şüpheli Hakkında İddianame - Son Dakika

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