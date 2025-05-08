Kadıköy'deki Cinayet Davası Süreci Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Biz, 1 Mayıs itibarıyla Başsavcılığa şikayetçi olmuştuk. Bu şikayet kapsamında, 2 tane failin daha olay yerinde olduğunu söylüyorduk. Görüntü ve kayıtların incelenmesi çok elzemdi. O görüntü ve kayıtlarda, bilirkişi raporlarında yer almayan bir husus var. Sabah 08.11'de ilk defa pazar yerine gelen fail, bıçağı alıyor, diğeri de perdeliyor. Bu, cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor, faillerin Ahmet'i takip ettiğini, ısrarla öldürme kararında sebat ettiklerini ortaya koyuyor. Bu, Ahmet'le ilgili fikir eylem birliğinin olduğunu, öncesinde karar verildiğini ve kastın yoğunluğunu ortaya koyuyor. Bu cinayetin canavarla hisle işlendiğini ve tasarlandığını ortaya koyuyor" dedi.

İkinci duruşma SEGBİS krizi ile başladı

Kamuoyunun vicdanını sızlatan cinayetin ikinci duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi salonunda bu kez de yoğun güvenlik önlemleri ile başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, ne olursa olsun salonda bulunmaları gerektiğini savunarak, suça sürüklenen çocukların SEGBİS ile bağlanmasına tepki gösterdi. Çapraz sorgu yapan Epözdemir, yaklaşık 35 adet soru yöneltti.

Anne bu sefer kalabalığın yanına indi

Tehdit mesajları alan Minguzzi ailesi, ilk duruşmada yoğun güvenlik önemleri nedeniyle Ahmet için toplanan kalabalığın arasına inememişti. Ahmet'in anneannesi yurttaşların yanına inerek teşekkürlerini iletmişti. Bu sefer anne Yasemin Minguzzi, baba Andrea Minguzzi ve teyze Aylin Akıncılar da adliye önünde toplanan yurttaşların yanına giderek teşekkürlerini iletti.

Adliye önünden "Yasemin, çiçeğim buradayız" sesleri yükseldi

Yurttaşlar ikinci duruşmada da aileyi yalnız bırakmadı. Adliye önünden anne Yasemin Minguzzi'ye seslenen yurttaşlar, "Yasemin, çiçeğim buradayız" dedi. Duruşma başlamadan önce, mahkeme salonunun önüne çıkan anne Yasemin Minguzzi, kuzeni Ayşenur Afyon'a sarıldı. Anne Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar ve CHP Genel Başkan Yardımıcı Aylin Nazlıaka salonun önündeki vatandaşlara selam verdi.

İkinci duruşmadan bir gün önce kritik gelişme

Bugün ikinci duruşması görülen Minguzzi Cinayeti davasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Duruşmadan bir gün önce, iki fail daha tutuklandı. Epözdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya yeni kamera kayıtları girdiğini aktardı.

Söz konusu kayıtların ardından, tutuklu sanıklarla birlikte olay yerinde bulunan failler hakkında 1 Mayıs 2025 tarihli şikayet neticesiyle soruşturma başlatıldı. Aynı gün failler hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama talimatı verildi ve failler gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 17 yaşındaki M.A.D ve 14 yaşındaki A.Ö, T.C.K m. 82/39 uyarınca "Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme" suçuyla tutuklandı.

"7 tutuklu var orada, 5'i 18 yaşından küçük, 2'si 18 yaşından büyük"

Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sonrasında Kartal Anadolu Adliyesi önünde davaya ilişkin açıklamada bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirmesinin ardından aileye yönelik tehditlerin olduğunu söyleyen ve Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini hatırlatan Epözdemir bu konulara ilişkin, "Hukuk devletinin gereği hak arama özgürlüğümüzü kullandık. 7 tutuklu var orada, 5'i 18 yaşından küçük, 2'si 18 yaşından büyük. Mezar saldırganı da 67 yaşında bir fail ama ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlattı. Biz ona menfaatle bunun yaptırıldığını düşünüyoruz. Onun yargılaması devam ediyor." dedi.

"Sabah 08.11'de ilk defa pazar yerine gelen fail, bıçağı alıyor, diğeri de perdeliyor"

Epözdemir, Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin bugün duruşması görülen davaya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Biz, 1 Mayıs itibarıyla Başsavcılığa şikayetçi olmuştuk. Bu şikayet kapsamında, 2 tane failin daha olay yerinde olduğunu söylüyorduk. Görüntü ve kayıtların incelenmesi çok elzemdi. O görüntü ve kayıtlarda, bilirkişi raporlarında yer almayan bir husus var. Sabah 08.11'de ilk defa pazar yerine gelen fail, bıçağı alıyor, diğeri de perdeliyor. Bu çok önemli bir delildi bizim için, bıçağın alınması ve perdelenmesi. Perdeleyen fail serbestti. Sonrasında tutuklu failin, diğer 3 faile Ahmet Minguzzi'nin yerini göstermesi ve birlikte takip etmeleri. O da 08.19.58'inci saniyelerinde vardı. Onu da sunduk. Tutuklu failin, diğer faile Ahmet'in yerini göstermesi, bunu da sunduk. Eylem üzerinde ortak hakimiyet var, bunlar müşterek faildir dedik. Birlikte geliyorlar cinayet mahaline, sonrasında birlikte devam ediyorlar, her aşamada birlikteler. Ahmet'i 3 defa görüyorlar. İlkinde, 'Seni deşerim' diyor failler, ikincisinde yumrukla saldırıyor, üçüncüsünde 6 defa bıçaklıyor 3'ü denk geliyor. O görüntüler biz çok şey anlatıyor. Görüntüler temelde şunu söylüyor, eylem üzerinde ortak hakimiyet var, bunlar müşterek fail, yardım etme var, birlikte hareket etmişler ve Ahmet, hiç yere, canice, insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde katledilmiş.

"08.14'te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.18 sularında ikinci karşılaşma yumruklu saldırı, 08.20'de de cinayet"

Bir önemli gelişme daha çıktı dün itibariyle. Tutuklu şüphelinin beyanına göre, burası çok önemli, pazarda yaşanan bir tartışma, B. ile Ahmet Minguzzi arasında değil, sabah 08.00 sularında parkta yaşanan bir tartışma. Ona ilişkin görüntü ve kayıtları da bilirkişi dökümü yapılacak inşallah, Başsavcılık dosyasında. Parkta bir kavga var, parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar, pazar yerine indikten sonra bıçağı alıyor. 08.14'te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.18 sularında ikinci karşılaşma yumruklu saldırı, 08.20'de de cinayet. Dolayısıyla olayın ortaya çıkış şekli, pazarın üzerindeki parkta yaşanan kavga. Nitekim sanıklara sorduğumuzda da, niçin pazara gelir gelmez daha Ahmet'i görmeden bıçağı alıyorsun (diye), söyle bir beyanı oldu, 'Biz bunu alıyoruz çünkü tartışacağımızı ve kavga edebileceğimizi öngörebiliyoruz, o öngörü nedeniyle bunu aldık' denildi. Halbuki öncesinde bir kavga yaşanmış. Dün tutuklanan şüphelilerden birinin beyanıyla sabit hale geldi. Bu cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor, faillerin Ahmet'i takip ettiğini, ısrarla öldürme kararında sebat ettiklerini ortaya koyuyor. Bu, Ahmet'le ilgili fikir eylem birliğinin olduğunu, öncesinde karar verildiğini ve kastın yoğunluğunu ortaya koyuyor. Bu cinayetin canavarla hisle işlendiğini ve tasarlandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla, dün itibariyle tutuklanan 14 ve 17 yaşındaki 2 şüpheli hakkında en kısa sürede iddianame gelecek, bunlar, çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım eden sıfatıyla tutuklandılar. O iddianamenin tanzimi ve davanın açılmasından sonra da ana dava ile bu dava birleşecek. Bir sonraki celsede büyük ihtimalle bu iki şüpheli tutuklu da bu duruşma salonunda yer alacak ve onların sanıklık statüsüne geçmek suretiyle adaletin önünde hesap verecekler."

Ne olmuştu?

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarına kaykay malzemesi almak için gitti. Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda, 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Minguzzi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kamuoyunda büyük tepki yaratan olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler Minguzzi ailesi ile görüşmüş, toplumun değişik kesimlerinden adaletin tecelli etmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.