Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Kadıköy\'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Müşteriler tedbir amaçlı otelden çıkarıldı. Yangın, farklı ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müşteriler tekrar içeriye alındı ve caddedeki trafik akışı normale döndü.

05.06.2024 23:45
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Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

Kaynak: AA

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