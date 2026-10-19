Kadıköy Göztepe\'de inşaat vinci yan yattı, 11 katlı bina ve 2 araç hasar gördü

Kadıköy'de, inşaat çalışması sırasında yan yatan vincin çarptığı binada ve park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Yandaki 11 katlı binaya ve park halindeki 2 araca çarpan vinç binanın dış cephesi ile araçlarda hasara yol açtı. Binada bulunan bazı vatandaşlar çarpmanın etkisiyle dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis ekipleri caddeyi tedbiren trafiğe kapattı.

Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.