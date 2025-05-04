Kadın Çiftçi Özlem'in Azmi

'Kadın başına olmaz' dediler, köyünde ilkleri yaptı

Sivaslı kadın çiftçinin azmi takdir topladı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, 'kadın başına olmaz' diyenlere inat çiftçilik yapmaya başladı. Traktörün direksiyonuna geçen Şimşek, pancar tohumlarını toprakla buluşturdu.

Sivas kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, çiftçilik yapmaya başladı. 'Kadın tek başına yapamaz' diyenlere meydan okuyarak tarlaya inen Özlem Şimşek, 2015 yılından bu yana çiftçilik yaparak hem ailesine hem de çevresine örnek oluyor. Köyde şeker pancarını ilk diken çiftçi unvanına sahip olan Şimşek, tarımda öncü adımlar atarak bölgedeki üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. Sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkanlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor. Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar köydeki diğer çiftçilerle çalışan Şimşek, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

"Daha fazla kadının yapmasını isterdim"

Kadınların tarımda daha çok yer alması gerektiğini söyleyen Özlem Şimşek, "2015 yılından beri çiftçilik ile uğraşıyorum. Pancar, fasulye, mısır ektim. Sarımsakı köye ekerek ilk deneyen kişiyim. Çiftçilik yapmak isteyene zor değil. Yeterki insan işini yapmayı sevsin. Güç olarak meşaketli bir iş ama severek yapıyorum. Daha fazla kadının yapmasını isterdim. İnsanlar bana bu kadar zor bir işi nasıl yaptığımı soruyorlar. 'Kadın başına nasıl yetişiyorsun' diye şaşırıp tebrik ediyorlar. Hiç kimseyi umursamadım. Kendi gücümün olduğunu düşünüyorum. Tarlalarda tek başıma çalışabiliyorum. 6 yıldır fabrikalara şeker pancarı ekiyorum. Sivas bölgesinde kuvvetli topraklarımız var. Ekiyoruz ama maiyetimiz çok yüksek. Kadınlar kendi işlerini yapıp gücü ellerine alsınlar" dedi.