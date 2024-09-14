Kadın El Emeği Pazarı Baskınla Kaldırıldı - Son Dakika
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Kadın El Emeği Pazarı Baskınla Kaldırıldı

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Beyoğlu Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın El Emeği Pazarı, sabaha karşı polisin düzenlediği baskınla kaldırıldı. Kadınların ürettikleri ürünlerin bulunduğu stantlar, hasar görebilecek şekilde konteynerlere taşındı. Belediye, gelen tepkiler üzerine güvenlik sorununa dikkat çekerek projeye devam edeceğini belirtti.

14.09.2024 19:24  Güncelleme: 23:57
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(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Meslek Edinme Kurslarında eğitim alan kadınların, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla geçen yıl aynı yerde açtıkları "Kadın El Emeği Pazarı", sabaha karşı düzenlenen baskınla kaldırıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Meslek Edinme Kurslarında eğitim alan kadınların, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla geçen yıl aynı yerde açtıkları "Kadın El Emeği Pazarı", sabaha karşı düzenlenen baskınla kaldırıldı. Geçtiğimiz sene de aynı yerde gerçekleştirilen, İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokağı'nda bulunan pazara gece yarısı baskını düzenleyen ekipler, içlerinde eserlerin de bulunduğu standları, polis barikatları eşliğinde konteynerlere yükleyerek Kemerburgaz'daki Yedi Emin Otoparkı'na götürdü. Beyoğlu Belediyesi çalışanları, Yedi Emin Otoparkı'ndaki konteynerleri ve standları bu sabah olay yerine giderek görüntüledi. Görevliler, standların kırık dökük olduğu ve içerisinde bulunan eserlerin de parçalanmış olduğu bilgisini verdi. BESMEK kursiyerleri ile parkta konteynerleri açan belediye ekipleri, zarar gören eserleri tek tek belirleyerek hasar tespitinde bulunacaklarını kaydetti.

Stantların kurulduğu Yeşilçam Sokağı'nı dün ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "1.5 milyonluk Beyoğlu'na şurada kuracağımız 20 tane Kadın El Emeği standı fazla olmaz, güvenlik sorunu oluşturmaz. Ben inanıyorum ki, aklıselim kazanacak. İnanıyorum ki, Türk adaleti, Türk yargısı doğru kararı verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Tarihi Yeşilçam Sokağı'nda hayata geçirilecek olan "Kadın El Emeği Pazarı" proje kapsamında stantların kurulacağına dair Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'ne bilgilendirmede bulunuldu. Önümüzdeki hafta resmi açılışının yapılması planlanan projeyi gösteren Yeşilçam Sokağı Kadın El Emeği Pazarı yazan bir tak da sokağın girişine asıldı. Daha sonra ise Beyoğlu Kaymakamlığı'na yazılı başvuruda bulunularak stantların kurulması için bilgilendirilme istendi. Ancak belediyenin bu talebi, güvenlik açısından risk teşkil edeceği gerekçesiyle kaymakamlık tarafından reddedildi. Kararın belediyeye iletilmesiyle birlikte güvenlik güçlerine bağlı ekipler Yeşilçam Sokağına giderek Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin devam eden stant kurma çalışmalarını durdurdu. Sabaha karşı, kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu stantlar polis eşliğinde kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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