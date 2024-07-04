Kadın, evinin bahçesini atık malzemelerden sanat galerisine çevirdi - Son Dakika
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Kadın, evinin bahçesini atık malzemelerden sanat galerisine çevirdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Memduha Simsar, evinin bahçesini el işi ürünler ve atık malzemeler kullanarak sanat galerisine dönüştürdü. Simsar, bahçesindeki eski eşyaları yeniden kullanıma kazandırarak rengarenk kozalaklar, boyalı çiçekler ve saksılarla huzur bulduğunu belirtti. Deprem sonrasında bahçeyle uğraşmanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Simsar, her gün yeni tasarımlar yaparak evdeki atık ürünleri değerlendirmeye çalışıyor.

04.07.2024 19:53
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Evinin bahçesini atık malzemelerden sanat galerisine çevirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadın, evinin bahçesini yaptığı el işi ürünlerinden ve atık malzemelerden sanat galerisine dönüştürdü.

Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde yaşayan Memduha Simsar, sanat galerisine çevirdiği bahçesinde eski eşyalar üzerinde çalışarak onları yeniden kullanıma kazandırıyor. Simsar, rengarenk kozalaklar, çiçekler ve saksıları boyayarak huzur bulduğunu söyledi.

Boyama yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Simsar, "Evimin bahçesinde değişik şeyler üretmeye başladım. Aynı zamanda esnafım. Buraya gelen müşterilerimizi de bahçede ağırladığımız için farklı şeyler yapmak istedim. Kola şişelerini kestim boyadım. ve çiçekler diktim. Maliyet çok yüksek olduğu için, kola şişelerinden yaptığım saksıların çok güzel olduğunu fark ettim. Şişelere diktiğim çiçekler saksıdan daha güzel durdu. Evde içtiğimiz soda şişelerini biriktirdim ve onları da boyama yaptım. Boyarken huzurlu oluyorum. Bana terapi gibi geliyor. Bazen kızgın ve yorgun olduğum zaman kendi kendime diyorum gideyim de boyama yapayım, kendime geleyim diyorum. Pikniğe gittiğimizde kozalak topladım. Kozalakları rengarenk boyadım. Ağaçlara astığımızda rengarenk kozalaklar görsel şölen oluşturdu" dedi.

Deprem sonrasında bahçeyle uğraşmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Simsar, "Akşamları burada oturuyoruz. Misafir olarak gelenler bahçeyi çok beğeniyor. Nasıl tasarladığımı soruyorlar. Burada bu işlerin hepsini ben yapıyorum ama yüksek yerlere asarken eşim yardım ediyor. Başımızdan büyük bir afet geçti. Deprem sonrasında bahçeyle uğraşmak bana daha da iyi geldi. Bir terapi gibi oldu. Her gün kendi kendime diyorum başka neler yapabilirim diye. Evdeki atık ürünleri nasıl değerlendirebilirim diye soruyorum kendi kendime. Her gün bir tarafı tasarlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Sanat, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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