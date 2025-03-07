Kadın Kooperatiflerine Destek Projesi

(ANKARA) - Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kırsaldaki kadınlara destek oldu. 29 Nisan 2020'de hayata geçirilen "Başkent Market" projesi ile özellikle Ankara'nın dış ilçelerinde yaşayan kadınların üretime katılmaları, kooperatifleşmeleri ve istihdam yaratmaları sağlandı.

Halk Ekmek Fabrikası, 5 yıldır kadınların kurucusu olduğu üretici kooperatiflerine ekonomik destek verdi. Başkent Marketler, 2020-2025 yılları arasında 17'si Ankara içinde, 11'i Ankara dışında olmak üzere toplam 28 kadın kooperatifinden 143 milyon liarayı aşkın yöresel ürün satın aldı. Ürettikleri yöresel ürünleri aracı ve komisyoncu olmadan Başkent Marketlere satan kadın kooperatifleri bu dönemde emeklerinin karşılığını aldı.

Kırsaldan kente göçü engellemek ve yerinde istihdam yaratmak gibi önemli bir misyonu yerine getiren Başkent Market projesi ile Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın üreticiler kooperatifleşerek örgütlendi. Bu sayede kadın üreticiler hem kendi işlerinin patronu olarak para kazanmaya, aile bütçelerine ciddi katkı vermeye hem de başka kadınların istihdamına öncülük etti.

"Ankara'nın çevre ilçelerinde faaliyet yürüten 17 kadın kooperatifinin 146 çalışanı bulunuyor"

Ankara'nın çevre ilçelerinde faaliyet yürüten 17 kadın kooperatifinin 193 üyesi ile 146 çalışanı bulunuyor. Ankara dışındaki 11 kadın kooperatifinin ise 190 üyesi ile 184 çalışanı mevcut. 28 kadın kooperatifi 383 üyesi ile 330 çalışanına iş ve AŞ imkanı sunar hale geldi.

Tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tohumları 1908 yılında New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atılmıştı. Kadınlar için 8 Mart; hak, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı temsil ediyor. Kadınların çalışma hayatında ve üretimde aktif hale gelerek ekonomik özgürlüklerini elde etmesi önemli bir kazanım olarak ön plana çıkıyor.

7 Şubesi ve 3 büfesi ile 6,5 milyon Ankaralıya kaliteli hizmet veren Başkent Marketler, 2020 yılında genel ve kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunan bir proje olarak tasarlandı. Bu modelde, Avrupa Birliği'nin "kısa tedarik zinciri" politikası örnek alınarak ürünler üreticiden tüketiciye arasız şekilde ulaştırılıyor. Bu sayede tüketicilere sağlıklı, güvenilir ve yöresel ürünler en uygun fiyatlardan sunulurken, üreticilerin de daha fazla kazanç elde etmesi sağlanıyor.