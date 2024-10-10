Kadın Taraftarlardan Şiddet İsyanı

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Çaykur Rizesporlu kadın taraftar grubu, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde dövizlerle kadın ve çocuk istismarına karşı sloganlar attı.

Şehrin Melekleri taraftar grubu adına konuşan Ezgi Sarıhan, şiddetin hiçbirinin bahanesi ve meşru zemini olamayacağını söyledi.

Kadınların özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasının tartışılamaz bir insanlık hakkı olduğunu ifade eden Sarıhan, şöyle devam etti:

"Bugün burada sadece kadınlara yönelik şiddetle değil, çocuk istismarı gibi diğer büyük toplumsal yaralarla da yüzleşmek zorundayız. Çocuk istismarı, toplumun en savunmasız bireylerine yapılan en korkunç saldırılardan biridir. Bu yalnızca fiziksel zarar vermekle kalmaz. Çocukların ruhunda onarılması zor yaralar açar ve geleceğe dair umutlarını karartır."

Sarıhan, çocukların yüzünde korku değil, umut görmek istediklerini belirterek, "Onlara daha güvenli, daha sağlıklı bir gelecek sağlamak için istismara karşı bilinçlenmeli, sessiz kalmamalı ve koruyucu tedbirleri almalıyız. Her birimiz bu mücadelede birer nefer olmalı ve çocukların güvende olduğu bir toplum yaratmak için harekete geçmeliyiz." dedi.

???????Konuşmanın ardından taraftarlar, Cumhuriyet ve Atatürk Caddesini takip ederek yürüyüş yaptı. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na dönülmesiyle sona erdi.