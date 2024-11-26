Kadına Şiddet Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Şiddet Paneli Düzenlendi

Kadına Şiddet Paneli Düzenlendi

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı mücadele için panel düzenlendi, önemli konular ele alındı.

26.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odasında düzenlenen panele konuşmacı olarak Edirne Barosu avukatlarından Ayşenur Çalışkanlar Aşılıoğlu ve uzman psikolog Işıl Altuntaş Uçar katıldı.

Yaşamını yitiren kadınlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan panel, sunumlarla devam etti.

Aşılıoğlu, şiddete maruz kalan kadınların şikayet süreçlerini ve alınabilecek tedbir kararları hakkında bilgi verdi.

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili Aşılıoğlu, "Bu kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunmasını ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amacıyla alınacak olan tedbirleri kapsamaktadır." dedi.

Aşılıoğlu, ısrarlı takip konusunun çok önemli olduğunu ve Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmesi ile kadına karşı şiddet mücadele de farkındalığın artmasına ve şiddetle mücadeleyi güçlendirecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Israrlı takibin kadına yönelik ciddi, ağır suçların ilk adımı olabileceği ve öncü suçların konumunda olduğuna değinen Aşılıoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer bir darp veya şiddet varsa bunun öncüsü ısrarlı takip olabiliyor. Fail mağduru fiziksel takip edebileceği gibi, internet ortamından veya telefonla arayabiliyor. Kişinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak, sürekli çiçek, hediye vs. alması ve göndermesi, arkadaş çevresi ile iletişim kurması ve takip edilen kişi ile ilgili bilgi almaya çalışması, kişinin eşyalarına zarar vermesi, kısa mesaj, e- posta vs. göndermesi, sosyal medya yolu ile takip etmesi vb. ısrarla mağdurun karşısına çıkmak ısrarlı takibe örnek olarak verilebilir.

Burada sadece fiziksel takibi ısrarlı takip olarak adlandıramayız. Başkaca eylemler ile de ısrarlı takip fiili gerçekleşebilir. Buradaki ince çizgi bu eylemlerin, mağdur üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duyması aranmaktadır. Israrlı takip bir veya birden fazla seçimlik hareket ile işlenebilen bir fiil olarak tanımlanmaktadır."

Uçar ise sosyal medya ve televizyonda kadına yönelik şiddetin normal hale getirildiğinden bahsetti.

Sosyal medya ve televizyon dizilerinde iyileştirilme yapılması gerektiğini belirten Uçar, "Yayınlanan dizilerde şiddetin normalleştirilmesinin olumsuz etkileri var. Çünkü ilettikleri mesajları belki bizler farklı algılıyoruz ama çok geniş kitleye hitap ediyorlar. Kullanılan dil, görüntü ve fotoğraflar geniş izleyici kitlesi tarafından çok farklı algılanabiliyor. Okutturmak ve izlettirmek adına diziler daha sansasyonel hale getiriliyor. Bizler şiddet olayı yaşandığında gerekli dinamiklerle uğraşmak yerine bunlara maruz bırakılan kitleyle sağaltım yapmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kadına şiddet, Güncel, edirne, Şiddet, Hukuk, Kadın, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddet Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:39:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kadına Şiddet Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.