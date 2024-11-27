Kadına Yönelik Şiddet Semineri

Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" farkındalık semineri gerçekleştirildi.
Beypazarı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekibi tarafından verilen seminerde, katılımcılar bilgilendirildi.
"Şiddetin kadın üzerindeki etkileri", "Şiddetin kadınlar üzerindeki sosyal sorunları nelerdir?", "Aileiçi şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri", "Çocukların aileiçi şiddetten öğrendikleri" gibi konulara ilişkin bilgiler verildi.???????
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