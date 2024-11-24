Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, toplumun birlikte hareket ederek kadına yönelik şiddeti el birliğiyle bertaraf etmesi gerektiğini belirtti.

Her zaman ve her koşulda en önde mücadele eden kadınların, son dönemde hem çalışma hayatında hem de siyasette yerinin ve öneminin arttığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadınlarımız, geleceğimizin temellerini atan, bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmak için 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Devlet' anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlar, hem geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol oynamakta hem de millet için bir umut kaynağı olmaktadır. Kadınların güçlenmesini sağlama noktasında herkese büyük görev düşmektedir. Kadına yönelik artan şiddet olaylarının karşısındayız ve bu konuyla mücadelede kararlıyız. Şiddetin, hiçbir insanın hayatında ve hiçbir toplumda olmamasını temenni ediyoruz. Bu temennilerimizi fiiliyata dönüştürecek çalışmalar da hayata geçecek.

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde tüm paydaş kurumların iş birliğinde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Jandarma ve emniyet başta olmak üzere ilgili birimler tarafından bu konuda çeşitli bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında telefonlara indirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polis ekipleri anında olaya müdahale etmektedir. Kadınlar en ufak bir durumda hiç tereddüt etmeden bu gibi uygulamalardan faydalanabilir."