Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

KADEM, 'Şiddete Seyirci Kalma' kampanyasıyla kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışıyor.

25.11.2024 20:16
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KADEM Düzce İl Temsilcisi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Işıklı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyada kadınların, özel ve kamusal alanda farklı şiddet türlerine maruz kaldıklarını anlattı.

KADEM'in 11 yıldır kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğuna değinen Işıklı, "Bütün çabamız, öncelikle şiddet ortaya çıkmadan önünü alabilmek ve kadını korumak. Bu doğrultuda şiddetin bütün türlerini öncülleri, belirtileri, aşamaları ve korunma yollarıyla ele alan çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara, sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunmanın yollarını, şiddet karşısında neler yapabileceklerini tek tek anlatıyoruz. Ailelere, öğretmenlere, hatta anaokulundan başlayarak tüm öğrencilere yönelik programlar geliştiriliyoruz. Materyaller hazırlıyoruz. Yine her yıl 25 Kasım'da kamuoyunda karşılık bulan kampanyalar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıklı, bu yılki kampanyanın sloganını "Şiddete Seyirci Kalma" şeklinde belirlediklerini, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını, kongre ve zirvelerde alt başlık olarak ele aldıklarını ve KADEM temsilciliklerinde paneller düzenlediklerine belirtti.

Son olarak "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" başlıklı araştırmayı yaptıklarını aktaran Işıklı, şunları kaydetti:

"Bu araştırmada, geçen yıl televizyon ile dijital platformlarda yayınlanan ve en çok izlenen 14 yerli yapım diziyi kadına yönelik şiddet bağlamında inceledik. Bu araştırma ile dizilerde işlenen şiddet türlerini, bu türlerin oranlarını, yaygınlığını, izleyicilerin dizilerdeki kadına yönelik şiddete dair farkındalığını ve şiddet sahnelerinden etkilenme durumlarını ölçtük. İncelemeye konu olan 14 dizide, toplamda 327 bölümde 3013 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettik. Bu 14 dizide en çok karşılaşılan şiddet türlerine baktığımızda ise yüzde 51 oranında psikolojik şiddet, yüzde 24 sözlü şiddet, yüzde 11 çok boyutlu ve karmaşık şiddet, yüzde 8 de fiziksel şiddet tespit ettik."

Işıklı, kadını ve aileyi şiddetten korumanın sadece kadın derneklerinin değil tüm toplumun ortak sorumluluğunda olduğunu, dizi yapımcıları, senaristler, kanallar ve reklam verenlerin de bu sorumluluğa ortak olması gerektiğine vurguladı.

Kaynak: AA

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