Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran\'ın Kaybolması İçin Yürüdü

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyarbakır'da 18 gündür kayıp olan Narin Güran için Eminönü'nden Karaköy'e yürüdü. "Narin Güran nerede?", "Narin'e ne oldu?" yazılı pankartlar açan grup, "Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir, benzer bir zihniyetle kaybedilmeye çalışılmaktadır, İzin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için Eminönü- Üsküdar iskelesi'nde toplandı. "Narin Güran nerede?", "Narin'e ne oldu?" yazılı pankartlar açan grup, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları atarak, Galata Köprüsü'nden Karaköy İskelesi'ne polisler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir"

Karaköy İskelesi'nde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir, benzer bir zihniyetle kaybedilmeye çalışılmaktadır, ya da Rabia Naz dosyası nasıl kapatılmaya çalışılmışsa benzer şekilde bu dosya oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. İzin vermeyeceğiz. Bugün ve her gün sormaya devam edeceğiz: Narin Güran'a ne oldu? Suç ortakları kim? Her daim istihbaratı ile övünen, teknolojik gelişmeleri vatandaşını sürekli gözetlemek için kullanan devlet küçücük bir köyde kaybedildiği söylenen bir çocuğu bulamıyor mu bulmak istemiyor mu? 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması, suçun ve suçluların tespit edilip cezalandırılması için etkin bir soruşturma yürütülmesi, kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesi elzemdir. Bizler, Kadınlar Birlikte Güçlü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyor, erkek şiddetine, çocuk istismarına dönük mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok."