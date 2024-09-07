Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran'ın Kaybolması İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran'ın Kaybolması İçin Yürüdü

Geniş Video İzle

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran için yürüyüş düzenledi. Grup, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili adalet taleplerini dile getirdi.

07.09.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyarbakır'da 18 gündür kayıp olan Narin Güran için Eminönü'nden Karaköy'e yürüdü. "Narin Güran nerede?", "Narin'e ne oldu?" yazılı pankartlar açan grup, "Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir, benzer bir zihniyetle kaybedilmeye çalışılmaktadır, İzin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için Eminönü- Üsküdar iskelesi'nde toplandı. "Narin Güran nerede?", "Narin'e ne oldu?" yazılı pankartlar açan grup, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları atarak, Galata Köprüsü'nden Karaköy İskelesi'ne polisler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir"

Karaköy İskelesi'nde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olması Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamaması ile benzerdir, benzer bir zihniyetle kaybedilmeye çalışılmaktadır, ya da Rabia Naz dosyası nasıl kapatılmaya çalışılmışsa benzer şekilde bu dosya oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. İzin vermeyeceğiz. Bugün ve her gün sormaya devam edeceğiz: Narin Güran'a ne oldu? Suç ortakları kim? Her daim istihbaratı ile övünen, teknolojik gelişmeleri vatandaşını sürekli gözetlemek için kullanan devlet küçücük bir köyde kaybedildiği söylenen bir çocuğu bulamıyor mu bulmak istemiyor mu? 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması, suçun ve suçluların tespit edilip cezalandırılması için etkin bir soruşturma yürütülmesi, kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesi elzemdir. Bizler, Kadınlar Birlikte Güçlü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyor, erkek şiddetine, çocuk istismarına dönük mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok."

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran\'ın Kaybolması İçin Yürüdü
Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Diyarbakır, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran'ın Kaybolması İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Narin Güran'ın Kaybolması İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement