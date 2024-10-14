Kadınlar için Savunma Atölyesi

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Balıkesir'de kadına yönelik fiziksel şiddete karşı kadınların savunma becerilerini artırmak amacıyla Balıkesirli kadınlar için "Savunma Teknikleri Atölyesi" kurulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Savunma Teknikleri Atölyesi başvuruları 9 Ekim itibariyle başladı.

Kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi, fiziksel şiddete karşı kendini koruyabilmesi için judo eğitimi verilecek olan atölyede eğitimleri uzman kadın antrenörler verecek. Kursun son kayıt tarihi ise 20 Ekim olarak belirlendi.

Kontenjan sınırının olmadığı kursa 15-50 yaş aralığındaki her kadın başvuru yapabilecek.

Her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.00 ila 21.00 arasında gerçekleşecek olan kursun ilk dersi 22 Ekim salı günü başlayacağı bildirildi.