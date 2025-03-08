Kadınlara Hayatı Boyunca Değer Verilmeli - Son Dakika
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Kadınlara Hayatı Boyunca Değer Verilmeli

TESK Başkanı Palandöken, kadınların tüm yaşam boyunca desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

08.03.2025 17:46
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kadınlarımıza tüm yaşam boyunca değer verilmeli"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kadınlarımıza sadece 8 Mart günü değil tüm yaşam boyunca değer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kadınlarımız, işteki başarılarıyla övünülecek ve gençlerimize yeni girişimcilik ruhu kazandırarak ilham kaynağı olacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüntülü bir basın açıklaması yaptı. Palandöken, "Kadınlarımız toplumun temel direğidir. Öyle ki, çalışan kadınlarımız hem ekonominin hem de girişimciliğin önündeki engeller aşıldığı zaman gerçekten de ülkemize başarılı hizmetlerin getirilmesinde öncülük yapıyorlar. Dolayısıyla güçlü bir ailenin kurulmasında, güçlü bir aile yapısının oluşmasında kadının önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

TESK'in üyelerinin yüzde 20'si kadın

Üyelerinin yaklaşık yüzde 20'sini kadınların oluşturduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"TESK, 425 binin üzerinde kadın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü kadın örgütlerinden birine sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kadın girişimcilerimizin sayısının artması ve iş kollarında çeşitliliğin sağlanması, aile bireylerinin işletmelerdeki temel rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır. Bu da kadınlarımıza sadece 8 Mart günü değil tüm yaşam boyunca değer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kadınlarımız, işteki başarılarıyla övünülecek ve gençlerimize yeni girişimcilik ruhu kazandırarak ilham kaynağı olacaktır. Kendi işini kuran başarılı kadınlarımız, girişimciliğin daha iyi öğretildiği bir sektör oluştururken, esnaf ve sanatkarların da bu süreçleri tamamlaması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kadınlarımızın iş dünyasındaki başarıları son derece kıymetlidir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, ekonomiye yön veren kadınlarımızın girişimcilik alanındaki varlığının artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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