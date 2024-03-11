Kadınların İklim Kriziyle Mücadelede Rolü Önemli

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi paneline katılan Dinçbaş, buradaki konuşmasında, dünyanın şu an üçlü bir kriz içerisinde olduğunu belirtti.

Krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve iklim değişikliğinin oluşturduğunu aktaran Dinçbaş, kadınların sürece dahil edilmesiyle bu krizlerle mücadele edildiğini söyledi.

İklim değişikliği kapsamında yaşananlara bakıldığında en çok kadınların, çocukların ve kırılgan grupların etkilendiğine dikkati çeken Dinçbaş, bu nedenle kadınların tüm süreçlerde etkin şekilde rol alması gerektiğini vurguladı.

Dinçbaş, kadınların iklim politikalarında yer alması konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatarak, " Emine Erdoğan'ın liderliğini yaptığı Sıfır Atık girişimleri, kadınların en üst düzeyde çevre ve iklim konularındaki sahipliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sıfır Atık komitesindeki üyelerin de çok büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğinin küresel sorun olduğuna, bu yüzden çözümünün de küresel olması gerektiğine işaret eden Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir. Biz, kadınları mümkün olduğunca sürece dahil etmeyi ve etkin bir şekilde onlarla çalışmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı"

Tuğba Dinçbaş, Ulusal Katkı Beyanında sağlık, eğitim gibi konuların yanı sıra kadınlarla ilgili hususlara da yer verdiklerini belirtti.

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade eden Dinçbaş, metinde hem kadınlara hem de toplumsal cinsiyet eşitliliği konularına dikkati çektiklerini söyledi.

Dinçbaş, kadın odaklı politikaların geliştirilmesi için İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da dahil ettiklerini aktardı.

Yeşil dönüşüm sürecinin, istihdam yapısına ciddi değişiklik getirdiğini dile getiren Dinçbaş, "Bu süreci kadınlarla birlikte planlarsak cinsiyet eşitliği bağlamında daha güçlü şekilde istediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.