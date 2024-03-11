Kadınların İklim Kriziyle Mücadelede Rolü Önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir." dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi paneline katılan Dinçbaş, buradaki konuşmasında, dünyanın şu an üçlü bir kriz içerisinde olduğunu belirtti.
Krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve iklim değişikliğinin oluşturduğunu aktaran Dinçbaş, kadınların sürece dahil edilmesiyle bu krizlerle mücadele edildiğini söyledi.
İklim değişikliği kapsamında yaşananlara bakıldığında en çok kadınların, çocukların ve kırılgan grupların etkilendiğine dikkati çeken Dinçbaş, bu nedenle kadınların tüm süreçlerde etkin şekilde rol alması gerektiğini vurguladı.
Dinçbaş, kadınların iklim politikalarında yer alması konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatarak, " Emine Erdoğan'ın liderliğini yaptığı Sıfır Atık girişimleri, kadınların en üst düzeyde çevre ve iklim konularındaki sahipliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sıfır Atık komitesindeki üyelerin de çok büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.
İklim değişikliğinin küresel sorun olduğuna, bu yüzden çözümünün de küresel olması gerektiğine işaret eden Dinçbaş, "Kadınların kapsayıcı bakış açısı, dünya ve gezegene şefkatli ve koruyucu yaklaşımı iklim kriziyle baş etmemizde en çok gerekli ve faydalı olan şey olabilir. Biz, kadınları mümkün olduğunca sürece dahil etmeyi ve etkin bir şekilde onlarla çalışmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı"
Tuğba Dinçbaş, Ulusal Katkı Beyanında sağlık, eğitim gibi konuların yanı sıra kadınlarla ilgili hususlara da yer verdiklerini belirtti.
İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade eden Dinçbaş, metinde hem kadınlara hem de toplumsal cinsiyet eşitliliği konularına dikkati çektiklerini söyledi.
Dinçbaş, kadın odaklı politikaların geliştirilmesi için İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da dahil ettiklerini aktardı.
Yeşil dönüşüm sürecinin, istihdam yapısına ciddi değişiklik getirdiğini dile getiren Dinçbaş, "Bu süreci kadınlarla birlikte planlarsak cinsiyet eşitliği bağlamında daha güçlü şekilde istediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kadınların İklim Kriziyle Mücadelede Rolü Önemli - Son Dakika
İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan ölümler, bombalamalar ve kan akmasına dikkat çekerek, silahların susturulması ve yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan'ın ilk iftarı, Iğdır'da saat 18.13'te açıldı. Iğdır Belediyesi tarafından kurulan bin 500 kişilik Ramazan çadırında vatandaşlar ilk iftarlarını açtı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan da vatandaşlarla birlikte iftarını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy istedi ve seçmenlere şuculuk, buculuk üzerinden oy vermemeleri çağrısında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, “Ya mevcut düzeni kazanacak Çankaya'nın ya da Türkiye İşçi Partisi kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çankaya’da AKP'nin kazanma riskini görsem, oyları bölüp AKP'ye kazandıran bir isim olarak anılmak beni bunca yıllık tecrübemi ve ekranda sergilediğim tavrı reddetmem olurdu. Ben burada AKP'nin kazanma riski olmadığını, oylar CHP'nin oyları ikiye değil üçe de bölünse yine de AKP'nin kazanamayacağını gördüğüm için burada ya TİP ve İrfan Değirmenci ya da CHP ve adayı kazanacak. İki ihtimal olduğunu gördüğüm için buradayım. Çankaya seçmeninin karşısındayım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?