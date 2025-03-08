Kadınların Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadınların Yürüyüşüne Polis Engeli

Ankara'da kadınlar, 8 Mart için yaptıkları yürüyüşte kolluk güçleriyle çatıştı.

08.03.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA)- Ankara Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınların İsyanı Değiştirir Dünyayı" sloganıyla yapmak istedikleri Güvenpark yürüyüşüne kolluk kuvvetleri engel oldu. Eylemciler ve çevik kuvvet arasında arbede yaşandı. Güvenpark'a yürüyüşlerine izin verilmeyen kadınlar, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde "Sokakları ve geceleri, özgürlüğümüzü, bu dünyada kazandığımız ne varsa hepsini mücadele ederek aldık. Bulunduğumuz her yerde yine haykırıyoruz. Evlerde, sokaklarda, işyerlerinde, sendikalarda, okullarda, üniversitelerde, fabrikalardayız. Susmuyoruz. 'Kadın Yaşam Özgürlük' diyen sesimizi bastıramayacaksınız" açıklamasını yaptı.

Sokakları ve geceleri, özgürlüğümüzü, bu dünyada kazandığımız ne varsa hepsini mücadele ederek aldık. Bulunduğumuz her yerde yine haykırıyoruz. Evlerde, sokaklarda, işyerlerinde, sendikalarda, okullarda, üniversitelerde, fabrikalardayız. Susmuyoruz. 'Kadın Yaşam Özgürlük' diyen sesimizi bastıramayacaksınız."

Ankara Kadın Platformu, "Kadınların İsyanı Değiştirir Dünyayı" başlığıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kurtuluş'tan Güvenpark'a yürüyüş düzenlemek istedi. Kolluk kuvvetleri, Güvenpark'a yürüyemeyeceklerini ama Sakarya Caddesi'ne yürüyüp orada basın açıklaması yapabileceklerini bildirdi.

Yüzlerce kadın ve LGBTİ bireyleri, Kurtuluş'tan yürümeye başladı. Çevik Kuvvet ekipleri Mithatpaşa köprüsünde konuşlandı ve eylemcilerin yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet barikatlarına dayanan eylemci ve kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Geçişlerine izin verilmeyen grup Ziya Gökalp Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yaşamımızın her alanı gerici uygulamalarla kuşatılmış durumda. Çocukların geleceği tarikat ve cemaatlere iktidar tarafından teslim edilmeye çalışıyor. Fakat biliyoruz ki bu karanlığı kadınların isyan ateşi aydınlatacak. Yaşama dair herşeyi metalaştıran sistemin yarattığı ekonomik krizin faturasını kadınlara kesemezsiniz demek için buradayız. Döviz kuru ile zenginliğine zenginlik katan, elektriğe, doğal gaza yapılan zamlarla halkın cebinden alarak şirketlere akıtan bu hırsızlar düzeninin altında ezilmeyeceğiz demek için buradayız. Yoksulluk dört bir yanımızı sarmışken, en ucuz gıdayı bulmak için market market dolanıyorken, kadınlara değil savaşa bütçe ayıran iktidar karşısında sessiz kalmayacağız.

"Eşit temsiliyet ilkesini hedef alan kayyımlara karşı irademizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"

Kadın iradesini gasp ederek eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkesini hedef alan kayyımlara karşı irademizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız, eş başkanlığa yönelik saldırılara karşı bir aradayız. Eşit temsiliyet ilkesi etrafında kenetleniyoruz. AKP iktidarının kadın düşmanı tüm politikaları karşısında direnmeye devam edeceğiz. Birbirimizi savunduğumuz, direniş dolu bir yılın ardından kaybettiğimiz tüm kadınlara, LGBTİ artılara, hapishanelerdeki tüm tutsaklara; sokakta, evde, işte, okulda, tacize, tecavüze, erkek şiddetine karşı yaşamak için mücadele veren tüm kadınlara 8 Mart alanından bir kez daha söz veriyoruz: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bugün Orta Doğu'dan tüm dünyaya yayılan savaşın yakıcı sonuçları ile kadın ve LGBTİ artılar olarak karşı karşıyayız. Afganistan'da kadınların odalarında pencere bulunmasın diyen Taliban rejimi, İran'da Kürt kadınlarına idam cezası veren faşist molla rejimi ve Suriye'de rejimin çökmesi ile yönetime gelen HTŞ güçlerinin kadınların haklarını ve kazanımlarını yok sayan düzenlemeler yapmak istemesi bunun göstergesidir. Bunun bir örneği de yakın tarihte Humus kentinde sırf Alevi inancından ötürü Rasha Al-ali'nin işkenceyle katledilmesidir. Suriye'de Alevi kadınların üzerindeki baskı ve katliam politikaları hala devam etmektedir.

"Erkek egemen iktidarların savaşlarına karşı onurlu ve kalıcı barışın inşasına öncülük edeceğiz"

Türkiye'de siyasi iktidarın 23 yıldır kadınların haklarına ve kazanımlarına yönelik saldırıları bu savaş siyasetinden bağımsız değil. Erkek egemen iktidarların savaşlarına karşı onurlu ve kalıcı barışın inşasına öncülük edeceğiz. Barışın öncüleri barış annelerine, direnişini sürdüren Cumartesi Anneleri'ne selam olsun. Rojava kadın devrimine selam olsun! Rojava kadın devriminden aldığımız ilhamla 8 Mart'a alanlardayız. Savaşlar yüzünden göç etmek zorunda bırakılan mülteci kadınlar hedef haline getiriliyor, cinsiyetçi saldırılara maruz bırakılıyor. Patriyarkal kapitalizmin bitmek bilmez savaş politikaları yüzünden kadın ve çocuklar evinden yurdundan ediliyor. Filistin'den, Kürdistan'dan, Rojava'dan, Lübnan'dan Afganistan'dan Şili'ye, İran'a ve Fransa'ya tüm mücadeleci kadınlara binlerce selam olsun. Savaşa karşı barışı savunmak için buradayız. Erkek egemen iktidarın yarattığı eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe ve kadın düşmanlığına karşı, bin yıllardır verilen kadın mücadelesinin mirasçıları olarak, mücadelemizi isyanımızla büyüterek özgürlüğe yürüyoruz; 8 Mart dünya kadınlarının birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Sokakları ve geceleri, özgürlüğümüzü, bu dünyada kazandığımız ne varsa hepsini mücadele ederek aldık. Bulunduğumuz her yerde yine haykırıyoruz. Evlerde, sokaklarda, işyerlerinde, sendikalarda, okullarda, üniversitelerde, fabrikalardayız. Susmuyoruz. 'Kadın Yaşam Özgürlük' diyen sesimizi bastıramayacaksınız."

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Ziya Gökalp, Güvenpark, Politika, Emekçi, 8 Mart, Ankara, Güncel, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:49:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınların Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.