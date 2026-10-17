Kadir Aydar, YENİ Parti Adana İl Başkanlığı\'na aday olmadı, Tanburoğlu\'nu destekledi

(ADANA) - Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, YENİ Parti Adana İl Başkanlığı'na aday olmadığını belirterek, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı üzere ne aday oldum ne de adaylıktan geri çekildim. Ben Ceyhan halkının seçilmiş belediye başkanıyım ve görevim hukuken devam ediyor" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen YENİ Parti Adana İl Başkanı ön seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, adaylık iddialarına yanıt verdi. İl Başkanlığı için Anıl Tanburoğlu'na destek verdiğini açıklayan Aydar, isminin gündeme gelmesinin ardından büyük bir teveccüh gördüğünü ancak hiçbir zaman aday olmayı düşünmediğini söyledi.

Aydar, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanlığı için ismim gündeme geldi. Bu süreçte çok büyük bir teveccüh ve ciddi bir destek gördüm. Bana güvenen, yanımda olmak isteyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk günden beri söylediğim gibi benim il başkanlığına aday olmak gibi bir düşüncem olmadı. Bazı basın yayın organlarında yazıldığı üzere ne aday oldum ne de adaylıktan geri çekildim. Şimdiye kadar aday olduğum hiçbir makamdan geri çekilmedim ve girdiğim tüm seçimleri kazandım. Ben Ceyhan halkının seçilmiş belediye başkanıyım ve görevim hukuken halen devam ediyor. Biz ilk günden beri Anıl Tanburoğlu'nu destekleme kararı aldık. Bugün de aynı noktadayız."