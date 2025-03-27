Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula'daki Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde düzenlenen Kadir Gecesi iftar programına katıldı. Zeyrek, farklı kesimden katılımcılarla birlik ve beraberlik mesajları vererek, Yunus Emre'nin değerlerini vurguladı.

27.03.2025 15:38  Güncelleme: 16:32
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kadir Gecesi'nde Kula'daki Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Zeyrek, "Yunus Emre'nin 'Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' sözü, insanlığa bırakılmış en büyük mirastır. Onun sevgisi, hoşgörüsü ve kardeşlik anlayışı, sadece bize değil, tüm dünyaya ışık tutmaya devam ediyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi iş birliği ile Kula'da Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde iftar özel programı düzenlendi. Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hizmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde yapılan iftar öncesinde vatandaşları selamlayan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'nin mübarek olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Bu gece, affın, merhametin ve duaların kabul olduğu mübarek bir gece. Kadir Gecemizin, dualarımızın kabulüne, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Sofralarımızda bereket, hanelerimizde huzur, kalplerimizde sevgi ve kardeşlik daim olsun. Bugün burada, bu toprakların yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Yunus Emre'nin hatırasını yaşatıyoruz. O, 'Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' diyerek insanlığa en önemli öğüdü vermiştir. Onun sevgisi, hoşgörüsü, barış ve kardeşlik anlayışı sadece bizim değil, tüm dünyanın rehberi olmuştur" diye konuştu.

"Herkese eşit hizmet götürerek yolumuza devam ediyoruz"

Tapduk Emre dergahında yetişen Yunus Emre'nin, insan sevgisini, adaleti, eşitliği ve kardeşliği kendisine rehber edinmiş bir bilge olduğunu söyleyen Ferdi Zeyrek, "Mirasına sahip çıkmak, sadece şiirlerini okumakla değil, onun felsefesini hayatımıza rehber edinmekle mümkündür. Bugün bizler de bu anlayışla kimseyi ötekileştirmeden, insanlarımızı ayrıştırmadan, herkese eşit hizmet götürerek yolumuza devam ediyoruz. 11 ayın sultanı ramazanın hayırlı gecelerinden bir tanesi olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya açıyor, ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı dualar ediyoruz. Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Allah dualarımızı kabul etsin, ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde dua da eden Zeyrek ve Dönmez, yapılan konuşmaların ardından binlerce vatandaşın katılımıyla iftarlarını açtı.

Zeyrek, Kula ilçesi programı dönüşünde Hatuniye Camii'ne geçerek, ibadet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla hem sohbet eden hem de taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, vatandaşlarla tek tek ilgilendikten sonra Hatuniye Camii'nden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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