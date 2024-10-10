Kadir Has Üniversitesi 8. Sıraya Yerleşti - Son Dakika
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Kadir Has Üniversitesi 8. Sıraya Yerleşti

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Kadir Has Üniversitesi, THE sıralamasında Türkiye'de 8'inci, dünyada ise 834'üncü oldu.

10.10.2024 18:01
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Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 8'inci üniversitesi seçildi

Kadir Has Üniversitesi, THE sıralamasında büyük başarıya imza attı

İSTANBUL - Türkiye'den 93 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması listesinde Kadir Has Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 8'inci; genel sıralamada ise 834'üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Öğretim, araştırma, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm gibi faktörlerin baz alındığı THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 listesi açıklandı. 117 ülkeden 2093 üniversitenin yer aldığı listede Türkiye'den 93 üniversite sıralamaya girdi. Kadir Has Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer bulurken, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 8'inci sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi en iyi olduğu gösterge olan 'Araştırma'da Türkiye'de 5'inci, dünyada ise 440'ıncı sırada yer aldı. Kadis Has Üniversitesi'nin diğer göstergelerdeki sıralaması ise şöyle:

'Uluslararası Görünüm' göstergesinde Türkiye'de 13'üncü, dünyada 780'inci,

'Araştırma Kalitesi' göstergesinde Türkiye'de 8'inci, dünyada 844'üncü sırada yer aldı.

"Üniversitenin tanımını yeniden yaptık"

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, araştırma sonucuyla ilgili mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Biz 2018 yılında göreve başladığımızda, üniversitenin tanımını yeniden yaptık. Bu tanımda araştırma olmazsa olmazımızdı. Öyle bir araştırma ekosistemi kurduk ki sadece 160 öğretim üyemiz var sadece. 3 binlerin 2 binlerin olduğu Türkiye'deki diğer üniversitelerle kıyasladığımızda, biz bu başarıyı çok çalışkan öğretim üyelerimizle ve organik yaptık. Lisans öğrencilerimiz de, uluslararası öğrencilerimiz de araştırmanın bir parçası oldu. Bizi en çok mutlu eden şey; ilk sıralamada, ilk binde Türkiye'deki 12 üniversiteden biri olmak. Umut ederim, Türkiye'den ilk binlerde, ilk 500'lerde olan üniversite sayımız artar. Ama bunun organik bir yolla yapılması çok çok önemli. Sayılarla oynamadan. Gerçek sonuçları bildirerek yapmak çok önemli" dedi.

"Hocalarımıza araştırma yapma fırsatı verdik"

"Biz üniversitede öğretim üyeliğini yeniden tanımladık" diyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Doçent, profesör denilen unvanlar araştırma yapıldığında alınan unvanlar olmak zorunda. Her bir hocanın tek bir görevi var: En az kendi kadar iyi, kendinden kat kat iyi öğrenciler, araştırma doktoru ve master öğrencileri yetiştirmek zorunda. Bunu yaparken öyle bir görev sorumluluğu almalı ki mezun ettiğimiz öğrencilerimiz dünyanın her tarafında iş bulabilmeli. Hocalarımızın performans kriterleri olarak öğrenci yetiştirmekten tut, yaptıkları araştırmaların alanlarının en iyi dergilerinde yayınlanması koşulları getirdik. Bunu yaparken hocalarımızın üzerindeki ders yükü sayılarını azalttık. Böylece araştırma yapabilecek zamanı da verdik. Burada çok iyi bir eko sistemi kurduk" ifadelerini kullandı.

"Hedef ilk 500'e girmek"

Üniversitenin ileriye dönük hedeflerine ilişkin konuşan Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Biz 6 yılın sonunda bu noktaya geldik, seneye daha iyi olacak. Görev süremi tamamlayana kadar bu üniversiteyi ilk 500'e sokmak gibi bir hedefim var. Bunları tüm hocalarımızla çalışanlarımızla ve ondan da önemlisi öğrencilerimizle beraber yapacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Rektör, Eğitim, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Has Üniversitesi 8. Sıraya Yerleşti - Son Dakika

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