Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine yeniden seçildi. Anayasa Mahkemesinin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre 5 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiği belirtildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederken, Paris Saint-Germain ise Real Sociedad'ı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.
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