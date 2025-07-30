Kadirli\'de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüje çarpıp devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kadir K'nin kullandığı 80 EN 095 plakalı taş yüklü kamyon, Kamil Kara Bulvarı'nda refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kamyondan yola dökülen taşlar, belediye ekiplerince kaldırıldı.
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