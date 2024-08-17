Kadirli\'de Kaymakamlık Binası İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kaymakamlık binası inşaatının 5'inci katından düşen işçi Rıdvan Çolkovan, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kaymakamlık binasının inşaatında çalışan Rıdvan Çolkovan, iddiaya göre dengesini kaybedip, 5'inci kattan düştü. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çolkovan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.