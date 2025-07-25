Kadirli Motofest Başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen "Kadirli Motofest", çeşitli etkinliklerle başladı.
Park orman mesire alanında gerçekleştirilen festivalde, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce motosikletsever bir araya geldi.
Festival koordinatörü Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü Başkanı Kaan Batur, AA muhabirine, festivale Türkiye'nin dışında Almanya, Irak, Rusya, İran ve Bulgaristan'dan da motosiklet tutkunlarının katıldığını söyledi.
Akrobasi gösterilerinin de yer aldığı festival, 27 Temmuz'da sona erecek.
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