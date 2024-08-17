KAEÜ'de Sosyal Transkript Uygulaması Başlatıldı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) sosyal transkript uygulaması hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ'deki öğrencilerin öğrenim süresi boyunca bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarıyla elde ettikleri kazanımların kayıt altına alınması amacıyla bosyal transkript uygulaması başlatıldı.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Sosyal Transkript Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan uygulamayla öğrenciler gösterdikleri performansa göre "Sosyal Elçi", "Sosyal Lider", "Sosyal Ahi" ünvanlarını alacak, tanınırlık kazanacak ve iş başvurularında sadece akademik değil sosyal ve girişimcilik becerilerini de kanıtlayarak kendilerini daha iyi ifade edebilecek.

Akademik transkriptten bağımsız olarak verilecek sosyal transkript ile öğrencilerin evrensel ve insani değerlere saygılı, toplumsal olaylara duyarlı, sorumluluk sahibi, milli değerleri koruyan, girişimci, bilimsel gelişimi önemseyen, öz güvenli bireyler olarak yetişmesine ve kişisel gelişimde farkındalık kazanmasına katkı sağlanacak.

Uygulamayı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle ön lisans ve lisans öğrencilerinin tamamının başvurabileceğini, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil sosyal aktivitelerine de odaklanıldığını belirtti.