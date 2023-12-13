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KAEÜ Rektörü Yeşilay Gönüllüleriyle Buluştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yeşilay Kırşehir Şubesi'nde Yeşilay gönüllüleriyle bir araya geldi. Karahocagil, gönüllülerin yaptığı çalışmaları önemsediğini belirterek, Yeşilay'ın bağımlılık önleyici çalışmalarının toplum için önemli olduğunu vurguladı.

KAEÜ Rektörü Yeşilay Gönüllüleriyle Buluştu
13.12.2023 - 17:12,  Güncelleme: 17:13
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yeşilay Kırşehir Şubesi'nde Yeşilay gönüllüleriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Kırşehir Şubesi'nde Yeşilay gönüllüleriyle buluşan Karahocagil, toplumsal hizmet noktasında gönüllülerin yaptığı çalışmaları çok kıymetli bulduğunu aktardı.

Ahiliğin iyiliği emretme ve kötülüklerden alıkoyma misyonuna vurgu yapan Karahocagil, Yeşilay'ın da bağımlılık önleyici çalışmalarının başta bireyin kendisi olmak üzere, çevresi ve toplum için önemli olduğunu hatırlattı.

Karahocagil, "İyilikleri çoğaltmak, kötülükleri ve zulümleri engellemek yönetici olarak temel görevimiz. İlk hedef sağlıklı kampüs ve en yakın çevremizden başlayarak bütün dünyaya ulaşmak. Birlikte çalışma kültürü oluşturmak, aynı proje içinde yer almak, ekip ruhuyla çalışabilmek ve sesimizi daha fazla insana duyurmak adına daha çok çalışmak ve mücadele etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin sorularını yanıtlayan Rektör Karahocagil, Yeşilay ile yapılan iş birliği ve üniversitede yapılan farkındalık çalışmaları için teşekkür etti.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Yeşilay Gençlik Komisyon Başkanı Hayriye Üzümcü ve Genç Yeşilay Topluluk Başkanı Gamze Tiryaki eşlik etti.

Kaynak: AA
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Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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