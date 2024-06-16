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Kağıthane'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 UE 8708 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek H.C. idaresindeki 34 TCM 41 plakalı taksi, 34 GAE 117 plakalı panelvan ve bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karşı şeride geçen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.