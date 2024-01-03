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Kağıthane'de Baba Oğlu Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Kağıthane'de Baba Oğlu Silahla Vurarak Öldürdü

Kağıthane'de yaşanan kavgada baba, oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, daha önce de bu konuda kavga ettiklerini söyledi. Zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kağıthane\'de Baba Oğlu Silahla Vurarak Öldürdü
03.01.2024 - 23:13,
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Kağıthane'de kavga sırasında oğlunu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi'ndeki bir evde E.Ç. ile oğlu A.Ç. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.Ç. silahla vuruldu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Baba E.Ç, olayda kullandığı silahla evinde yakalandı.

E.Ç'nin sorgulamasında, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu iddia ederek, daha önce de bu bağımlılıktan kurtulması konusunda kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Zanlının, oğluyla aralarında aynı konu nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve bu sırada elindeki silahın ateş alması sonucu oğlunun vurulduğunu anlattığı kaydedildi.

Emniyette "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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