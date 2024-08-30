Kağıthane'de değnekçilere müdahale eden polislere mukavemette bulunan 3 şüpheli serbest bırakıldı

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Kağıthane'de "değnekçi" tabir edilen kişilere yönelik uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyrantepe Mahallesi'nde geçen salı günü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden park ücreti alıp dubalama yaparak, araçların park etmelerine engel olan Erkan İ'ye müdahale etti.

Bu sırada Erkan İ. ile İbrahim İ. ve Emin K. polis memurlarına mukavemette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.