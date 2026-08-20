Kağıthane'de İnşaat Platformu Çöktü - Son Dakika
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Kağıthane'de İnşaat Platformu Çöktü

Kağıthane\'de İnşaat Platformu Çöktü
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Kağıthane'de bir inşaatta çökme sonucu 4 işçi mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de bir inşaatın 10'uncu katında dış cephe çalışmalarında kullanılan platform çöktü. Üzerine fazla miktarda malzeme yüklenmesi sonucu çöken platformda 4 işçi mahsur kaldı. Halatlarla kendilerini güvene alan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Gürsel Mahallesi'nde bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe çalışmalarında kullanılan platformun üzerine fazla miktarda malzeme yüklendi. Ağırlığı taşıyamayan platformda çökme meydana gelirken, üzerinde çalışan 4 işçi mahsur kaldı. İşçiler, düşmemek için halatlarla kendilerini güvene aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Platformda mahsur kalan 4 işçi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşçilerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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