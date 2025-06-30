Kağıthane\'de Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yakalandı

Doğan Can CESUR/ -KAĞITHANE'de iki kardeş, alacaklı oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıyan iki kardeş, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli'de yakalandı.

Olay, dün 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı motosikletle sokağa gelen kaslı şüphelilerden biri, alacaklıları olduğu öne sürülen kişinin evini kurşunladı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı kasklı ve plakasız motosikletli iki şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmaların devamında saklandıkları adresler tespit edilen F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21), düzenlenen operasyonla Şişli'de yakalandı. Evde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet çantası, 1 adet kask ve motosiklet ele geçirildi. Emniyete götürülen iki kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.