Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Satışta - Son Dakika
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Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Satışta

05.06.2025 14:22
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Kağızman'da kurban pazarında 4 boynuzlu koç ilgi odağı oldu, 27 bin liraya satıldı.

Kağızman'da 4 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

KARS - Kağızman'da kurban pazarında, 4 boynuzlu koç İlgi odağı oldu. Bir vatandaş ise pazara getirilen 4 boynuzlu koçu, kurbanlık olarak aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik sürüyor. Boynuzlarıyla dikkat çeken ve sahibi Hüseyin Yıldız, tarafından pazara getirilen koç, bir anda dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşlar ise ilk kez gördükleri 4 boynuzlu koçun cep telefonlarıyla fotoğrafı çekti. 4 boynuzlu koç daha sonra bir vatandaş tarafından 27 bin liraya alındı.

Öte yandan Kurban Bayramı'na 1 sayılı saatler kala Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için sıkı pazarlık yapıyor. Kağızman'da vatandaşlar özellikle küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlar ise 13 bin lira ile 30 bin lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Satışta - Son Dakika

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