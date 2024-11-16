Kağızman'da İki Aile Barıştı - Son Dakika
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Kağızman'da İki Aile Barıştı

Kağızman'da husumetli iki aile, kaymakamlık ve imamın çabalarıyla barıştı.

16.11.2024 15:49
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Kars'ın Kağızman ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Karakale köyünde 4 ay önce Güzle ve Gözel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet oluştu.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve kanaat önderi Feyzullah Bey Camii imam hatibi Hüseyin Parlak'ın girişimleriyle iki aile, Karakale köyü taziye evinde törenle barıştırıldı.

Kaymakam Daştan, buradaki konuşmasında, meydana gelen üzücü bir olayın bugün barışla sonuçlandırıldığını söyledi.

Barışın önemine vurgu yapan Daştan, "Bu fedakarlığı gösteren, bize, topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış, diğer köylerimizde yaşanan olaylar nedeniyle barışa da vesile olur. Barışa vesile olan, emek gösteren bütün arkadaşlarımıza özellikle iki ailemize teşekkür ediyorum." dedi.

Din görevlisi Hüseyin Parlak da her iki ailenin de kendilerini kırmadığını belirterek, husumeti gideren aileleri barışa vesile olmaları dolayısıyla tebrik etti.

Törene, Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Murat Özanlağan, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Müftüsü Abdüsselam Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da İki Aile Barıştı - Son Dakika

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