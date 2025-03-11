Kağızman'da Yol Onarımları Başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıyor.

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Okan Daştan, ilçedeki cadde ve sokaklarda yapılan doğal gaz çalışması ile yol onarım çalışmasını inceleyerek, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı.

İlçe merkezinde devam eden doğal gaz inşaat çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Daştan, "Altyapı ve doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan ve vatandaşlarımızı zor duruma sokan yollarda yama çalışmalarına dün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sabırla ve güvenle biz destek veren Kağızman halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Daştan, ölçümlerin yapıldığını, en kısa sürede asfaltlamalar yapılıp vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.