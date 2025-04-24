Kahire’de 23 Nisan Coşkusu

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye vilayetindeki En-Nas Çocuk Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kalyubiye vilayetindeki Şubra el-Hayme bölgesindeki En-Nas Çocuk Hastanesindeki etkinlik, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yetim çocuklar ile özel gereksinimli bireyleri desteklemeyi amaçlayan Hopegiver kampanyasının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kalp hastalıkları nedeniyle tedavi gören ve bazıları kalp ameliyatı geçirmiş olan 50 çocuk için yapılan etkinliğe, çok sayıda Mısırlı sanatçı, sporcu ve medya mensubu da katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar için eğlenceli gösteriler düzenlendi. Ayrıca Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Orkestrası tarafından müzik dinletileri sunuldu.

Enstitü, etkinliğe katılan çocuklara hediyeler sundu.

Açılışta konuşan Mısırlı tenisçi ve "Umut Verenler" (Hopegiver) inisiyatifinin başkanı Enver el-Kamuni, Türkiye için anlamlı olan bu önemli günü Mısır'daki çocuklarla birlikte kutladığı için Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür etti.

Mısırlı oyuncu Neda Besyuni de, Kahire YEE'nin tedavi gören çocuklarla birlikte bu özel günü kutlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Besyuni, böyle etkinliklerin, tedavi gören çocukların moralini yükselttiğini söyledi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Satiye Karaalioğlu, enstitünün bu yıl 23 Nisan'ı El-Nas Hastanesi'nde tedavi gören Mısırlı çocuklarla kutlamayı tercih ettiğini ifade etti.

Karaalioğlu "Bu özel günü çocuklarla birlikte hastanede kutladık, onlarla oyunlar oynadık, sürprizler hazırladık. Yüzlerinde oluşan tebessüm bizim için günün en büyük hediyesi oldu ve bu günü unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü." dedi.