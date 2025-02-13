Kahire'de Türk Firmalardan Moda Fuarı - Son Dakika
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Kahire'de Türk Firmalardan Moda Fuarı

Kahire\'de Türk Firmalardan Moda Fuarı

15 Türk firması, Kahire'deki fuarda tekstil ürünlerini sergileyerek Mısır pazarına adım attı.

13.02.2025 23:48
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Cairo Fashion and Tex Fuarı'na katılan 15 Türk firması, ürünlerini sergiledi.

Kahire ?Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen "76. Cairo Fashion and Tex Fuarı", 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye'den de tekstil ve moda alanında 15 firmanın katıldığı fuarda, 90'a yakın uluslararası şirket yer alıyor.

Türk ve Mısır vatandaşı olan Muhammed Şerif'in sahibi olduğu "Pyramids International Group" tarafından düzenlenen fuar, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ?görerek şirketlerin ürünlerini tanıtımı açısından büyük fırsat sağlıyor.

Fuar, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Fuarlar ve Konferanslar Genel Kurumu Başkanı Elçi İsam Ahmed en-Neccar, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Alaa İzzet ve diğer bazı yetkililerin katılımıyla açıldı.

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri İzzet, açılış konuşmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile mutabakata varılarak 5 milyon metrekarelik alanda endüstri bölgesi kurulacağına söyledi.

Büyükelçi Şen de yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin Mısır'da tekstil alanında ticaret ve yatırıma ?büyük ilgi göstermeye devam ettiklerini ve tekstilin her alanının Türkiye-Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ?ilişkilerin gelişmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

Kumaş, pamuk, konfeksiyon ve iplik gibi sektörlerden fuara katılan 15 ?Türk şirketini ziyaret eden Şen, firma yetkilileriyle tek tek sohbet ederek, Mısır'ın sunmuş olduğu ?kapasite geliştirme ve yeni yatırım fırsatları hakkında görüşmelerde bulundu. ?

Büyükelçi Şen, "Türkiye ve Mısır tekstil sektörleri, birlikte büyüme stratejimizin omurgası olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekstil Makineleri Derneği yetkilileri de Mısır'da büyümeye devam eden tekstil yatırımlarına tekstil ve konfeksiyon makinesi tedarik etmek amacıyla ülkedeki girişimcilerle temas ve işbirliği kurma planlarından bahsetti.

Türk tekstil makineleri imalat sarayının dünyadaki pazarları arasında büyüyen tekstil üretimi ile Mısır 3. sırada geliyor.

Fuara katılan Türk şirketlerinin yetkilileri de Mısır hükümetinin yatırım ortamının sağlanmasına ?sunmuş olduğu katkıların kendileri açısından yeni işbirliklerine, tedarik ve yatırımlara zemin hazırladığını dile getirdi.?

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Salih Mutlu Şen, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kahire, Mısır, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de Türk Firmalardan Moda Fuarı - Son Dakika

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