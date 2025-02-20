Kahire'de Xinjiang Konferansı

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KAHİRE, 20 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal gelişimini tanıtan bir konferansa ev sahipliği yaptı, 18 Şubat 2025.

Mısırlı ve Çinli uzmanların katıldığı konferansta bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi görüşüldü.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Çin Sınır Bölgesi Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Xing Guangcheng, Çin'in bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik politika ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)