(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kahramankazan Belediye Binası önünde Berat Kandili dolayısıyla ikram yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, kandilin manevi atmosferini paylaşmak ve birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla Kahramankazan'da vatandaşlara kandil simidi ve tavuklu nohut pilav ikramında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Berat Kandili İkramı - Son Dakika
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