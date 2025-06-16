Kahramankazan\'da Bilim Fuarı Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4006-C TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Belediye Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen fuarda, ilçedeki 162 danışman öğretmen rehberliğinde, 552 öğrencinin hazırladığı 181 projeden 50 sergilendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan fuarda, Şahin Ortaokulu öğrencileri zeybek gösterisi sundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında başarılı olmalarını diledi.
Fuar, 2 gün boyunca gezilebilecek.
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