Kahramankazan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince ilçenin Akıncı girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 151 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda zanlılar T.A, M.A. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.