Kahramanmaraş Kitap Fuarı açıldı: Türkiye kütüphanecilikte büyük sıçrama yaptı

UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'taki 11'inci Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Türkiye'nin son 10-15 yılda dünyada kütüphane alanında hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir sıçrama yaşadığını belirterek, "Bugün Türkiye'de kütüphanemizin kapalı alanı 1 milyon kilometrekarenin üzerinde. 300 bin metrekareden 1 milyonu aşan bir sayıya ulaşmak 10-15 senede" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'nci Uluslararası Kitap Fuarı törenle açıldı. Açılışa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve kitapseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olduğuna dikkat çekerek, "Tabii UNESCO şehri olmak ayrı bir değer ama onun altını doldurmak bir başka anlam. Ama esas ve yiğitlik o sürekliliği sağlamak. Ben şu kısa ziyaretimde ve Sayın Belediye Başkanımızın konuşmasında Kahramanmaraş'ta bu sürekliliği sağlayabilecek niyet, irade ve beyanı da gördüm, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'2026'DA BASILAN KİTAP TÜRÜ, 100 BİN'DEN FAZLA'

Kahramanmaraş'ta 150 yayınevinin olduğunu ve bu sayının kendisini şaşırttığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu önemli bir sayı. İşte fuara katılan kitabevi sayısı, fuara beklenen 300.000 civarında ziyaretçi. Ki daha fazla olacağını dürüyorum. Kahramanmaraş sayısı ve diğer rakamlar ve bizim burada kurduğumuz kütüphaneler, diğer çalışmalar... Hepsi aslında Kahramanmaraş'ın tarih sahnesinde ve günümüzde belli bir tanımlamayla yer almasının bir slogan değil, bir hakikat olduğunun yansımaları. Esas olan da budur, kalıcı olan da budur, güzel olan da budur. Kütüphane ve Yayınlar Genel Müdürümüz burada. Mesela bu sene Türkiye'de 2026 rakamlarının basılan kitap sayısı tür olarak, sayı değil, tür olarak 100 binden fazla ve bunun yüzde 50 civarındakinin eğitim materyali dışında olması ayrı bir zenginlik. Nereden nereye geldiğini göstermesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de kütüphanemizin kapalı alanı 1 milyon kilometrekarenin üzerinde. 300 bin metrekareden 1 milyonu aşan bir sayıya ulaşmak 10-15 senede. Şimdi rakamı böyle okuyoruz ama bir de standartlara bakmak lazım. Oturma alanlarının konforunu, rahatlığını, mekanların çok ferah ferah kullanıldığını gösteriyor. Tabii internet kullanımından, çayından, kahvesinden gelinen noktalar var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 10-15 yılda dünyada kütüphane alanında hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak büyük bir sıçramanın ve gelişmenin altına imza attı. Bunu herkesle müzakere edebiliriz. Son 20 yılda dünyadaki kütüphanecilik alanındaki hizmet türünü, standardı, mekanlaşmayı ve diğer ayrıntıları bir araya geldiğimizde böyle bir kalkınma söz konusu. Kitap fuarlarının sayısı ortada. Sırf Kahramanmaraş'ta yapılan bile kendisini gösteriyor. İşte Türkiye yüzyılı bu anlayışla, bilgiyle, irfanla, hikmetle inşa edilecektir. Bu gelişmeler de bunun göstergesi oluyor. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

'KAHRAMANMARAŞ EDEBİYATIN BAŞKENTİ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de, bu yıl kitap fuarını UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla düzenlediklerini belirtti. Yıllardır Kahramanmaraş'ın edebiyatın başkenti olduğunu söylediklerini belirten Görgel şöyle konuştu:

"Yıllardır inandığımız ve yaşattığımız bu değer dünya tarafından da Allah'a şükürler olsun tescil edildi. Biz biliyorduk, artık dünya da biliyor. Bu söz bizim UNESCO Edebiyat Şehri yolculuğumuzun mottosu. Aynı zamanda şehrimize duyduğumuz güvenin, geçmişimizden aldığımız kuvvetin ve geleceğe dair inancımızın bir ifadesi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek şehir olmak Kahramanmaraş adına çok önemli bir kazanım. Edinburgh, Barselona, Prag, Dublin, Lahore ve Bağdat gibi edebiyat geleneğiyle öne çıkan şehirleri aynı ağda yer almak bize yeni imkanlar kadar önemli sorumluluklar da yüklemekte. Bu sorumluluğu büyük bir hassasiyetle taşıyacağız. İşte kitap fuarımızı da bu anlayışla değerlendiriyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'ten Nuri Pakdil'e, Cahit Zarifoğlu'ndan Erdem Bayazıt'a, Aşk Mahzuni'ye, bu şehirden yükselen her ses Türk düşünce ve edebiyat hayatında derin izler bırakmıştır. Onların kelimeleri, yaşadıkları dönemin sınırlarını da aşarak bugün de okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Bize düşen de bu mirası daha ileri seviyede yaşatmak ve yeni eserleri geleceğe taşımaktır. Bu yıl kitap fuarımızın ana