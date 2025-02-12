Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı

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Yeni hastane, deprem anında 3 gün kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.

12.02.2025 18:35
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı, afet durumunda üç gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak. Deprem bölgesinde örnek teşkil eden bu yapılar, afet yönetimi ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu açısından da stratejik bir rol üstleniyor" dedi.

Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte, devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde, Hatay'da Erzin, Payas ve Altınözü Devlet Hastanelerini; Gaziantep'te Nurdağı ve Oğuzeli Devlet Hastanelerini; Kahramanmaraş'ta Nurhak ve Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Deprem öncesinde, deprem bölgesinde 23 bin 390 olan yatak kapasitemizi bugün itibarıyla 28 bine çıkardık. İnşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasite 34 bine çıkacak. Sadece Kahramanmaraş'ta deprem öncesinde yatak kapasitemiz 1.930 iken bugün 2 bine çıkmış durumda. Bütün inşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasitemiz 2 bin 630 olacaktır, sadece Kahramanmaraş'ta" ifadesini kullandı. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlığı her zaman önceliğimiz oldu"

"Milletimizin sağlığı her zaman önceliğimiz oldu. Son 23 yılda ülkemizdeki sağlık hizmetlerini kesintisiz geliştirmeye devam ettik. Bu sayede milletimiz, yeni nesil hastanelerimizde yeryüzündeki en nitelikli sağlık hizmetine, en kolay şekilde erişmenin ayrıcalığına kavuştu. Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemizde 'önce insan' vizyonumuzla en güzel örneklerden birini sergiliyoruz. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı. Depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip.

"'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle sürdürüyoruz"

Bu hastane acil durumlarda sadece bölgedeki vatandaşlara müdahale etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek. Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı, afet durumunda üç gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak. Deprem bölgesinde örnek teşkil eden bu yapılar, afet yönetimi ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu açısından da stratejik bir rol üstleniyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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