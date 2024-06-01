Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, deprem sonrası yüz yüze eğitime geçiyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, deprem sonrası yüz yüze eğitime geçiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, deprem sonrası yüz yüze eğitime geçiyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından eğitim süreçlerini aksatmadan sürdüren Sütçü İmam Üniversitesi, 2024-2025 güz döneminden itibaren yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Üniversite, fiziki ve teknolojik alt yapı imkanlarının yeterli olduğunu belirterek, öğrencilerin barınma sorunları göz önünde bulundurularak farklı program ve sınıflarda uygulama derslerinin de bulunduğu karma ve uzaktan eğitim yöntemlerini kullanmıştır.

01.06.2024 11:33
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam Üniversitesi 2024-2025 güz döneminde yüz yüze eğitim kararı aldı.

Geçen yıl yaşanan depremlerde 35 akademik ve idari personeli ile 155 öğrencisini kaybeden üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, depremlerden sonra eğitim ve öğretim süreçlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile 2023-2024 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde bir dizi kararların alındığı belirtildi.

Yüz yüze yapılacak eğitimlerde fiziki ve teknolojik alt yapı imkanlarının yeterli ve hazır olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz fiziki ve teknolojik alt yapı imkanlarının yüz yüze eğitime yeterli ve hazır olmasıyla birlikte, depremlerin şehrimizde oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin barınma konusunda yaşadıkları problemler dikkate alınmış; eğitim ve öğretim faaliyetleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının farklı program ve sınıflarında uygulama derslerinin de bulunması göz önüne alınarak yüz yüze, karma ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüştür. Depremin etkilerinin azalması ve hayatın normale dönmeye başlaması nedeniyle herhangi bir aksi durumla karşılaşılmadığı takdirde Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, 2024-2025 yılı güz döneminden itibaren yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, deprem sonrası yüz yüze eğitime geçiyor - Son Dakika

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