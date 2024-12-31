Kahramanmaraş\'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; merkez üssü Elbistan olan deprem, saat 13.46'da yerin 5.89 kilometre derinliğinde oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, "Şu an için bize, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir" dedi.