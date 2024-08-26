Kahramanmaraş'ta çöken ahırda mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken ahırın bodrum bölümüne düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarıçukur Mahallesi'nde bir inek, ahıra girdiği sırada zeminin çökmesi sonucu bodruma düşerek mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Zeminden yaklaşık 1,5 metre aşağıda mahsur kalan ineği iş makinelerinin yardımıyla kurtaran ekipler, su içirdikleri hayvanı sahibine teslim etti.
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