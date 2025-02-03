Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde iki ilde eğitime ara verileceği açıklandı.
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.
Öte yandan Malatya Valiliği de yapılacak anma ve etkinliklerle nedeniyle eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitime 6 Şubat arası - Son Dakika
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